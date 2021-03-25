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Счетная палата заявила о неэффективности льготной сельской ипотеки

Лера Букина
2 часа назад
Аудиторы Счетной палаты назвали механизм сельской льготной ипотеки в первый год своей работы недостаточно эффективным, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства. Такой вывод был сделан после анализа влияния мероприятий по развитию жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на уровень развития сельских территорий.
Льготную сельскую ипотеку сочли неэффективной
Фото: РамблерРамблер
Льготную сельскую ипотечную программу запустили в январе 2020 года как часть программы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок кредита – до 25 лет, ставка составляет от 0,1 до 3%. Ипотеку можно взять на строительство или покупку жилья в населенных пунктах, в которых живут не более 30 тыс. человек, при этом размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.
Данный вид ипотеки могут выдавать девять российских банков, но в 2020 году фактически лишь 6 из них приняли участие в программе. Объем субсидий, которые были предоставлены банкам на 1 декабря 2020 года, достиг 641,8 млн рублей, из них более 96% получил Россельхозбанк.
Аудиторы выяснили, что такая ипотека является почти недоступной для жителей 14 российских регионов.
На фоне низкой платежеспособности сельских жителей льготную ипотеку по программе по большей части брали именно жители города. Согласно подсчетам Счетной палаты, к 1 октября 2020 года около 46% воспользовавшихся кредитами были горожанами.
Для удерживания граждан на сельских территориях государство в каких-то случаях должно полностью субсидировать ипотечную ставку, полагает председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский.
Смысла в изменении условий выдачи сельской ипотеки сейчас нет, считает член комитета «Деловой России» по строительству Валерий Артемьев.
«Нет смысла делать условия более либеральными, потому что спрос на программу в нынешнем виде огромен. Нужно сначала удовлетворить этот спрос, увеличив объемы финансирования», — говорит он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минстрой выступил за адресный подход льготной ипотеки.
Недвижимость,Дмитрий Котровский,Деловая Россия,Минстрой,Счетная палата,Россельхозбанк,РБК,
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