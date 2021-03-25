Льготную сельскую ипотеку сочли неэффективной

Льготную сельскую ипотечную программу запустили в январе 2020 года как часть программы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок кредита – до 25 лет, ставка составляет от 0,1 до 3%. Ипотеку можно взять на строительство или покупку жилья в населенных пунктах, в которых живут не более 30 тыс. человек, при этом размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.