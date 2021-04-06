В Clubhouse появилась функция прямых денежных переводов

Clubhouse внедряет возможность совершения прямых платежей, сообщается на сайте соцсети. Партнером стала платежная система Stripe.

Фото: Reuters Reuters

«С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — говорится в сообщении Clubhouse.

Отмечается, что Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.

Приложение Clubhouse — социальная сеть, особенность которой заключается в общении через голосовые сообщения без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году. Среди российских пользователей оно стало особенно популярным в феврале 2021 года.

В настоящее время пользоваться приложением могут только обладатели iPhone. Для того, чтобы использовать платформу, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.