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В Clubhouse появилась функция прямых денежных переводов

Лера Букина
47 минут назад
Clubhouse внедряет возможность совершения прямых платежей, сообщается на сайте соцсети. Партнером стала платежная система Stripe.
В Clubhouse появилась функция прямых денежных переводов
Фото: ReutersReuters
«С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — говорится в сообщении Clubhouse.
Отмечается, что Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, особенность которой заключается в общении через голосовые сообщения без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году. Среди российских пользователей оно стало особенно популярным в феврале 2021 года.
В настоящее время пользоваться приложением могут только обладатели iPhone. Для того, чтобы использовать платформу, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на «Авито» запретили продавать приглашения в Clubhouse.
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