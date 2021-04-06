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Дуров вошел в топ-10 богатейших миллиардеров из России

Лера Букина
1 час назад
Впервые в десятке богатейших миллиардеров из России по версии Forbes оказался основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Дуров занял 9-ю строчку среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние, по данным издания, составляет 17,2 миллиарда долларов.
В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-ю строчку. В 2020 году он занимал 565-е место.
Богатейшим предпринимателем России стал Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», чье состояние составляет в $29,1 млрд (+ $12,3 млрд за год).
Ранее «Рамблер» сообщал, что Тиньков предсказал Дурову лидерство в списке Forbes.
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