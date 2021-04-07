Крупные российские банки выступили против полного запрета ипотеки по плавающим ставкам, поэтому предложили выдавать ее с определенными ограничениями, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Центробанк

Также подчеркивается, что кредитные организации в целом согласны с перечнем обозначенных регулятором ипотечных рисков по плавающим ставкам. Однако, по мнению банков, за трансформацией процентного риска в кредитный последует умеренный эффект. В частности, если возникнут сложности, заемщики могут рефинансировать кредит в другом банке или в своем, но по фиксированной ставке, и риск роста долговой нагрузки таких клиентов будет управляемым.

Банки, ожидая повышения процентных ставок в экономике, уже закладывают его в свои действующие предложения по длинным кредитам, заявил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков

«Эта надбавка составляет около 1–1,5 процентного пункта, то есть если бы у значительной части клиентов была сейчас возможность взять ипотеку по плавающей ставке, стоимость кредита для них была бы ниже», - отметил он.

Согласно данным Банка России, в январе—феврале средняя цена ипотеки в России продолжила падать, составив 7,25%.

Банки в настоящее время не имеют единого мнения относительно того, каким образом должна регулироваться ипотека с переменными ставками, указал вице-президент ассоциации.

Один из наиболее предпочтительных вариантов регулирования, по его словам, - внедрение так называемых кэпов (предельные значения по увеличению процентной ставки или срока кредита).

Банки также одобряют законодательное ограничение круга потенциальных клиентов, которые могут рассчитывать на ипотеку по нефиксированной ставке. Остается решить вопрос, какие критерии будут предъявляться к таким «квалифицированным заемщикам».

По мнению участников рынка, условия выдачи ипотеки с плавающими ставками можно привязать к уровню долговой нагрузки заемщика.

Предлагаются и другие варианты регулирования выдач ипотеки с плавающими ставками. В частности, банки выступают за принятие стандарта для таких кредитов, чтобы сузить их «потенциально бесконечное разнообразие».

Банки также выступают с инициативой внедрить плавающие ставки в государственные программы по ипотеке и переложить часть риска на банки, а при шоковом сценарии покрывало бы его государство.

Опрошенные РБК эксперты сомневаются в том, что кабмин и ЦБ одобрят идею господдержки ипотеки с плавающими ставками.