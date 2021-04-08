ВТБ выдал рекордный объем ипотеки

Как отмечается, в марте объем выдачи жилищных кредитов составил более 93 млрд рублей, что практически на четверть выше февральских показателей.

Аналитики банка пришли к выводу, что на рост ипотечных продаж повлияла ипотека с господдержкой. В общей сложности с начала года ВТБ выдал по ней 65 миллиардов рублей. Также отмечается, что доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет приблизительно в 30%. Треть от суммарного количества ипотечных продаж банка заняла программа рефинансирования ипотеки.