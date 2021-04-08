ВТБ выдал рекордный объем ипотеки

ВТБ
в первом квартале нарастил объем выдачи ипотеки до 215 миллиардов рублей, что является историческим максимумом, сообщила
пресс-служба банка.
Как отмечается, в марте объем выдачи жилищных кредитов составил более 93 млрд рублей, что практически на четверть выше февральских показателей.
Самым большим спросом в первом квартале жилищные кредиты пользовались у клиентов банка Московского региона (объем выдачи - 79,6 миллиарда рублей), Петербурга и Ленобласти (18,9 миллиарда рублей), Новосибирской области (7,9 миллиарда рублей), Республики Татарстан (6,7 млрд рублей), Свердловской области (5,7 млрд рублей).
Аналитики банка пришли к выводу, что на рост ипотечных продаж повлияла ипотека с господдержкой. В общей сложности с начала года ВТБ выдал по ней 65 миллиардов рублей. Также отмечается, что доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет приблизительно в 30%. Треть от суммарного количества ипотечных продаж банка заняла программа рефинансирования ипотеки.
«Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей. «Мотором» рынка остается госпрограмма — нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объеме, — заявил вице-президент банка Евгений Дячкин.
В текущем году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 триллион рублей ипотеки.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что банки предложили варианты ипотеки с плавающими ставками.