Банки обяжут отключать онлайн-операции по желанию клиентов

Для защиты россиян от злоумышленников, похищающих деньги со счетов, Банк России намерен обязать банки по желанию клиентов ограничить им некоторые онлайн-операции, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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В феврале Общероссийский народный фронт (ОНФ) адресовал Центробанку письмо, в котором предлагалось ввести данную меру, однако речь шла только о пенсионерах.

Банк России, в свою очередь, решил, что данная мера может быть распространена на граждан всех возрастов. Как отмечается, вопрос в настоящее время прорабатывается.

Реализация такой инициативы может сократить число действий мошенников, которые используют методы социальной инженерии, заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Перед проблемами современного финансового мошенничества все поколения равны», – считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Отключение онлайн-платежей и переводов по картам по запросу клиентов может привести к незначительным потерям банков, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Вершинина.

Банк «Открытие» не прогнозирует уменьшение комиссионного дохода. Там считают, что сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые редко пользуются онлайн-платежами и переводами.