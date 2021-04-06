Мошенники стали обманывать через сайты проверки брокеров

На фоне высокого интереса россиян к биржевым инвестициям злоумышленники стали пытаться выманить личные сведения, а возможно и денежные средства, под видом сайтов для проверки надежности брокеров, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

В Сети появилась реклама, в которой предлагается проверка «брокера через интернет». После перехода по ссылке предлагается указать название посреднической компании, а затем появляется информация, что брокер якобы находится в «международном черном списке».

Для того, чтобы получить «полезные» инструкции, как действовать дальше, человеку предлагают оставить свое имя и номер телефона.

«За подобными «черными списками» может скрываться несколько видов мошенничества. Например, мошенники могут предлагать некую юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна: как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму», — пояснила заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова.

Кроме того, злоумышленники с помощью психологического давления могут заставить человека направить все свои деньги на якобы безопасные счета. На самом деле эти счета принадлежат мошенникам.

Любой подобный сайт собирает базу персональных данных людей, которые имеют брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет, предупредила Андрианова.

Базы данных могут быть использованы мошенниками в разных целях, в частности, для выгодной продажи информации другим мошенникам, заявила Андрианова. Жертвам злоумышленников могут звонить разные мошенники и «продавцы» товаров и услуг.