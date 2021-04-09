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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»

Лера Букина
45 минут назад
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Нефтепромбанк», говорится в сообщении регулятора.
Как отмечается, из-за того, что банк на протяжении 2020-2021 годов проводил высокорискованную кредитную политику, на балансе кредитной организации появилась значительная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц.
В ЦБ РФ считают, что операции по кредитованию физических лиц имели признаки вывода средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
«Нефтепромбанк» – участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным Банка России, «Нефтепромбанк» на 1 марта занимал 201-ю строчку в банковской системе страны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 30 банков могут остаться без лицензии в 2021 году.
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