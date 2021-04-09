ЦБ отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»

Как отмечается, из-за того, что банк на протяжении 2020-2021 годов проводил высокорискованную кредитную политику, на балансе кредитной организации появилась значительная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц.
В ЦБ РФ считают, что операции по кредитованию физических лиц имели признаки вывода средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
«Нефтепромбанк» – участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены клиентам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным Банка России, «Нефтепромбанк» на 1 марта занимал 201-ю строчку в банковской системе страны.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что более 30 банков могут остаться без лицензии в 2021 году.