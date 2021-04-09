В России появились новые заказчики Superjet 100

У Superjet 100 появились новые потенциальные заказчики в России, однако они не могут рассчитывать на поставку отечественных самолетов как минимум до конца 2022 года, заявил «Известиям» гендиректор принадлежащей экс-губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов.
Как отмечается, перевозчик заинтересован в SSJ-100, однако пока не ведет переговоры с его производителем — корпорацией «Иркут».
Еще две российские авиакомпании также обсуждают с «Иркутом» вопрос закупки SSJ-100, заявил источник издания в авиапроме.
В качестве поддержки авиационной отрасли в 2020 году была предоставлена беспрецедентная госгарантия по кредиту, привлекаемому для закупки 59 Superjet 100. Ее получила лизинговая «дочка» Промсвязьбанка — «ПСБ Лизинг». Она купит данные самолеты за 140 млрд рублей.
В настоящее время «ПСБ Лизинг» обсуждает закупки и поставки Superjet 100 лишь с теми авиакомпаниями, с которыми имеются договоры, — это группа «Аэрофлот», «Азимут» и «Ред Вингс», подчеркнул представитель Промсвязьбанка.
Спрос на самолеты Superjet 100 обусловлен расширением мер его поддержки, отмечает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юров. Речь, в частности, идет о введении компенсаций расходов на обслуживание и лизинге, а также продолжении программы субсидирования региональных перевозок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году в РФ выпустят десятки новых Sukhoi Superjet 100.