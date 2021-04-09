В России появились новые заказчики Superjet 100

Еще две российские авиакомпании также обсуждают с «Иркутом» вопрос закупки SSJ-100, заявил источник издания в авиапроме.

Спрос на самолеты Superjet 100 обусловлен расширением мер его поддержки, отмечает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юров. Речь, в частности, идет о введении компенсаций расходов на обслуживание и лизинге, а также продолжении программы субсидирования региональных перевозок.