Ломбардам без регистрации ЦБ ограничили работу

Согласно закону
, подписанному президентом в июле 2020 года, изменения в закон «О ломбардах» вступили в силу с 11 января 2021 года. С этого дня можно было подать заявление в Центробанк, чтобы попасть в реестр ломбардов. Заявку рассматривают в течение тридцати рабочих дней, а за регистрацию компания платит пошлину в 1500 рублей. Те, кто не попал в реестр, с 10 апреля не смогут заключать и продлевать договоры займов. Но все же у них останется ещё 90 дней на регистрацию — до 9 июля. Организации, не уложившиеся в этот срок, потеряют статус ломбарда, говорится на сайте Банка России. По состоянию на 26 марта в реестре числились 3075 ломбардов. На включение в него по новым правилам подали документы 1924 ломбарда, 591 из них уже получили одобрение Центробанка.