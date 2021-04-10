Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Работать без ограничений смогут только ломбарды из реестра Центробанка

Парламентская газета
1 час назад
С 10 апреля ломбардам, не попавшим в реестр Центробанка, запретили выдавать займы. Но до 9 июля у них есть шанс подать заявку в ЦБ и восстановить право на полноценную работу.
Ломбардам без регистрации ЦБ ограничили работу
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГТИМУР ХАНОВ / ПГ
Согласно закону, подписанному президентом в июле 2020 года, изменения в закон «О ломбардах» вступили в силу с 11 января 2021 года. С этого дня можно было подать заявление в Центробанк, чтобы попасть в реестр ломбардов. Заявку рассматривают в течение тридцати рабочих дней, а за регистрацию компания платит пошлину в 1500 рублей. Те, кто не попал в реестр, с 10 апреля не смогут заключать и продлевать договоры займов. Но все же у них останется ещё 90 дней на регистрацию — до 9 июля. Организации, не уложившиеся в этот срок, потеряют статус ломбарда, говорится на сайте Банка России. По состоянию на 26 марта в реестре числились 3075 ломбардов. На включение в него по новым правилам подали документы 1924 ломбарда, 591 из них уже получили одобрение Центробанка.
Требование о вхождении в реестр способствует легализации ломбардов, сказал ранее «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.
«Если кто-то не хочет подчиняться требованиям мегарегулятора и войти в состав единого государственного реестра, значит это какая-то криминальная структура, которая оформила «общак» в виде ломбарда, либо сомнительная организация, работающая в серой зоне», — считает сенатор.
Он уверен, что все ломбарды должны подчиняться единым правилам.
Напомним, что ломбард сейчас разрешено регистрировать только как юрлицо — индивидуальные предприниматели не имеют права заниматься этим бизнесом. Такие организации отличаются от компаний, занимающихся скупкой имущества. Первые выдают денежные займы под процент и под залог, вторые — покупают у людей вещи и драгоценности. Есть ломбарды, которые принимают технику, меховые изделия, часы, антиквариат и автомобили.
Но наиболее популярны ювелирные. Чтобы открыть такой, нужно встать на учет в Федеральной налоговой службе и в течение 30 дней получить свидетельство в Пробирной палате при Минфине. О крупных операциях придется отчитываться перед Росфинмониторингом через электронный личный кабинет.
Компании,Сергей Рябухин,Федеральная налоговая служба,Росфинмониторинг,Центральный банк России,Совет Федерации,Минфин,Парламентская газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители