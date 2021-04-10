Ломбардам без регистрации ЦБ ограничили работу

Напомним, что ломбард сейчас разрешено регистрировать только как юрлицо — индивидуальные предприниматели не имеют права заниматься этим бизнесом. Такие организации отличаются от компаний, занимающихся скупкой имущества. Первые выдают денежные займы под процент и под залог, вторые — покупают у людей вещи и драгоценности. Есть ломбарды, которые принимают технику, меховые изделия, часы, антиквариат и автомобили.