Банкам констатировали зависимость от «иглы льготных кредитов»

На рост кредитования в России в 2021 году и в дальнейшем будут влиять программы господдержки: без них у банков недостаточно заемщиков, которые способны брать в долг на рыночных условиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор «Эксперт РА».

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Эксперты рейтингового агентства называют сложившуюся ситуацию «иглой льготных кредитов».

Как отмечается, в 2020 году рост кредитования в ряде сегментов без субсидирования со стороны государства был бы в несколько раз ниже. Рост ипотеки был бы на уровне 11 против 24%, автокредитования — 4% вместо 8% в 2020 году. Без льгот портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) уменьшился бы на 7% вместо подъема на 23%.

В обзоре сказано, что естественным ограничителем роста кредитования в России является слабое увеличение ВВП и реальных располагаемых доходов россиян. В 2021 году реальные доходы граждан вырастут на 3%, но их прирост «будет восстановительным и, по сути, компенсирует падение прошлого года», прогнозируют аналитики компании.

«Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков. В то же время многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях, без государственных субсидий», — говорится в обзоре.

Такое положение становится драйвером накопления рисков, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Согласно прогнозам «Эксперт РА», не меньше 20% льготных корпоративных ссуд в 2021 году потребуют дополнительного резервирования. Увеличение просрочки по кредитам МСБ будет существенным уже на горизонте 2021 года, указывает Кожекина.

Также ожидается замедление роста кредитования практически во всех сегментах, если исключить воздействие госпрограмм. В частности, ипотека останется стимулятором рынка, однако темпы прироста портфеля сократятся до 15%. Без учета выдач в рамках программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках прирост будет оцениваться в 7%.

Также в «Эксперт РА» прогнозируют, что санкционное давление на Россию останется неизменным до конца года. По прогнозам аналитиков, рост цен по итогам года не превысит 4,5%, несмотря на ускоренные темпы инфляции в начале 2021 года.