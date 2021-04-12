Задолженность россиян по кредитам достигла ₽19,92 трлн

Долг россиян по кредитам в 2020 году вырос на 13,4%, составив 19,92 трлн рублей, что является рекордным показателем, пишут «Известия» со ссылкой на исследование экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», составленного на основе данных ЦБ РФ Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

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Отмечается, что в IV квартале 2020 года долговая нагрузка уменьшилась в сравнении с III – с 32% до 27%, что объясняется сезонностью.

В список регионов-лидеров потребкредитования попали Москва (размер среднего кредита 506,7 тыс.), ХМАО (345,8 тыс.), Санкт-Петербург (344,9 тыс.), а также Московская (331,9 тыс.) и Свердловская (246,1 тыс.) области.

Несмотря на увеличение кредитной активности в ряде сегментов, доходы декабря и президентские социальные выплаты повлекли за собой снижение нагрузки, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она также отмечает, что на рынке наблюдался рост среднего размера ипотечных кредитов на фоне действия льготной ипотечной программы.

Подготовка к новогодним праздникам стала драйвером всплеска интереса к микрокредитованию, считает Лазарева. Оно, по ее словам, растет с апреля 2020 года, восстанавливаясь с допандемийных уровней и превышая их. Это говорит об ухудшении материального положения среди менее обеспеченных категорий россиян, добавила Лазарева. Ожидается рост числа внесудебных банкротств, а также риск увеличения обращения граждан в нелегальный сектор, предупредила она.

Связь между уровнем долга населения и его благосостоянием непрямая, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов . По его мнению, драматизировать в данном случае не стоит, так как в сравнении с другими странами долговая нагрузка граждан России весьма умеренна.