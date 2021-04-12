Ozon решил получить банковскую лицензию

Российский маркетплейс Ozon собирается подать заявку на получение банковской лицензии. Об этом, как пишет
«Прайм», заявил гендиректор компании Александр Шульгин
в интервью Financial Times.
Это связано с желанием компании увеличить число предоставляемых услуг «финтеха», включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса, указал он.
«Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно», — пояснил Шульгин.
По его словам, Ozon с помощью информации об обороте товаров продавцов и их взаимодействии с покупателями и коэффициенте конверсии может решать, какой размер кредита необходим продавцу для ведения бизнеса.
Он также хотел бы, чтобы компания развивалась «органично», в частности, предоставляя услуги логистики и фулфилмента вне своей платформы, а также рекламу для продавцов маркетплейса.
Ожидается, что в 2021 году Ozon удвоит расходы на логистику и повысит в три раза мощности фулфилмента.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Ozon занялся поиском нового места для штаб-квартиры в России.