Ozon решил получить банковскую лицензию

Российский маркетплейс Ozon собирается подать заявку на получение банковской лицензии. Об этом, как пишет «Прайм», заявил гендиректор компании Александр Шульгин в интервью Financial Times.

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Это связано с желанием компании увеличить число предоставляемых услуг «финтеха», включая возможность выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса, указал он.

«Малому и среднему бизнеса сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно», — пояснил Шульгин.

По его словам, Ozon с помощью информации об обороте товаров продавцов и их взаимодействии с покупателями и коэффициенте конверсии может решать, какой размер кредита необходим продавцу для ведения бизнеса.

Он также хотел бы, чтобы компания развивалась «органично», в частности, предоставляя услуги логистики и фулфилмента вне своей платформы, а также рекламу для продавцов маркетплейса.

Ожидается, что в 2021 году Ozon удвоит расходы на логистику и повысит в три раза мощности фулфилмента.