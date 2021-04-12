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Wildberries запустил продажи в США

Лера Букина
23 минуты назад
Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries начал продавать товары в США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Wildberries запустил продажи в США
Фото: ТАССТАСС
Доставка товаров будет производиться с помощью логистических партнеров. Получить товары можно будет с помощью курьерской доставки на дом или в офис, рассказали в компании.
Оформление заказов доступно в отдельном интернет-магазине или в мобильном приложении, которые работают на английском и русском языках.
«Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей - как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов», – заявил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.
Напомним, в 2021 году Wildberries начал продавать товары в Германии, Франции, Италии и Испании.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Wildberries заявил о росте доходов на 96%.
Компании,Вячеслав Иващенко,РИА Новости,
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