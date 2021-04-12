Wildberries запустил продажи в США

Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries начал продавать товары в США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

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Доставка товаров будет производиться с помощью логистических партнеров. Получить товары можно будет с помощью курьерской доставки на дом или в офис, рассказали в компании.

Оформление заказов доступно в отдельном интернет-магазине или в мобильном приложении, которые работают на английском и русском языках.

«Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей - как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов», – заявил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Напомним, в 2021 году Wildberries начал продавать товары в Германии, Франции, Италии и Испании.