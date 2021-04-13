Для ИП предложили ввести налоговый вычет на онлайн-кассы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением распространить программу налогового вычета на индивидуальных предпринимателей (ИП) за установку онлайн-касс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

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С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели без наемных работников, которые реализуют товары собственного производства и выполняют работы или оказывают услуги, должны будут использовать онлайн-кассы. Это означает, что действие отсрочки, предоставленной для них в 2019 году, заканчивается.

«Указанные категории предпринимателей заметно пострадали от ограничений, введенных в связи с пандемией. Многие из них занимаются видами деятельности, которые на федеральном и муниципальном уровнях включены в перечни пострадавших. В этой связи предприниматели ставят вопрос о повторении программы налогового вычета на покупку онлайн-касс, аналогичную реализованной в 2017-2019 годах», – отметил Титов в своем письме.

Как отмечается, требования по установке онлайн-касс с 1 июля коснутся 500-600 тысяч индивидуальных предпринимателей. С учетом среднерыночных расходов на установку кассовой техники налоговый вычет для каждого из них мог бы достигать около 20 тысяч рублей. Так, затраты федерального бюджета на выполнение такой программы составили бы 10-12 млрд рублей.

По мнению Титова, данная мера станет стимулом для бизнесменов использовать онлайн-кассы. Кроме того, она будет препятствовать их переходу в теневой сектор, считает он.