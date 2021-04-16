ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро

Банк «Нейва» занимал 188-е место в банковской системе России по величине активов, «Интерпромбанк» – 151-е место.

ЦБ РФ принял решение отозвать лицензию у «Нейвы» в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация прибегала к нарушению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Банк России.

«Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении регулятора.

В банк назначили временную администрацию ЦБ РФ, полномочия исполнительных органов «Нейвы» приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, его клиенты получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся не позднее 30 апреля 2021 года.

Решение отозвать лицензию у «Интерпромбанка» было принято в связи с занижением банком величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк прибегал к совершению сделок с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, банком нарушались федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

В сообщении регулятора также говорится, что большую часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

ЦБ РФ также принял решение аннулировать лицензию на осуществление «Интерпромбанком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Полномочия исполнительных органов «Интерпромбанка» приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.