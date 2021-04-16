«Аэрофлот» увеличит рейсы в Египет после закрытия Турции

«Аэрофлот» , являющийся единственным российским перевозчиком, который осуществляет рейсы Москва-Каир, c 26 апреля увеличит их количество и емкость. Об этом РБК сообщил заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

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Он рассказал, что на этом направлении компания планирует поставить более вместительные широкофюзеляжные самолеты. Так, число посадочных мест может увеличиться почти в два раза, до 8,5 тысяч в месяц. В компании надеются удовлетворить спрос российских туристов на египетское направление в связи с почти полным закрытием полетов в Турцию с 15 апреля и частично компенсировать свои потери.

Airbus A321, в котором 170 или 183 кресла в эконом- и бизнес-классе в зависимости от компоновки, планируется заменить на Airbus A330-300, способный перевезти от 296 до 301 пассажира, уточнил Панов. Кроме того, с 27 апреля компания подключит еще один рейс в неделю в Каир. В этой связи суммарное количество билетов может увеличиться до 2100 в неделю (8,4 тыс. в месяц), то есть почти вдвое.

Египет является одним из наиболее популярных круглогодичных направлений у российских туристов, которые столкнулись с нехваткой предложения пляжного отдыха, заявила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная

В настоящее время российские авиаперевозчики могут летать только в столицу Египта. По словам Подгорной, Nordwind (работает вместе с Pegas Touristik) сможет максимум в течение недели после получения разрешения от властей РФ начать совершать полеты на египетские курорты.

«Аэрофлот» по итогам 2020 года столкнулся с рекордным убытком в 96,5 млрд рублей против 5,3 млрд рублей прибыли годом раньше. Компанию также ожидают существенные потери из-за ограничения полетов в Турцию, при этом рейсы в Египет только частично компенсируют их, полагает Панов.