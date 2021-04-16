Власти Кубани отказались сдерживать цены на отели

После закрытия Турции отдых в Крыму моментально вырос в цене на 20–30%, а в Краснодарском крае — на 10–15%. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на турагентов.
Подорожали именно объекты размещения, а не авиабилеты, отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян
.
Также отмечается, что в Крым и Краснодарский край в апреле-мае приедет примерно на 100 тысяч больше туристов, чем ожидалось.
В Краснодарском крае на майские праздники забронировано более 80% гостиничного фонда, заявили в пресс-службе администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева
.
По его словам, ряд четырех- и пятизвездочных отелей уже полностью распродали свои номера. Вместе с этим губернатор отметил, что на побережье можно забронировать номера начальной и средней ценовой категории.
ФАС
начала выяснять причины подорожания отдыха.
Вопросом контроля цен занимаются федеральные структуры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«Мы же не можем запретить поднимать цены. Устанавливать предельную стоимость тоже не в нашей компетенции, — цитирует издание пресс-службу.
Принятие мер по ценовому ограничению в отелях будет большой ошибкой и экономическим просчетом, полагает зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди
.
«Если искусственно ограничить цены, мест всем желающим на наших курортах не хватит», – заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россияне стали искать билеты в Египет и ОАЭ вместо Турции.