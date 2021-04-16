Власти Кубани отказались сдерживать цены на отели

Также отмечается, что в Крым и Краснодарский край в апреле-мае приедет примерно на 100 тысяч больше туристов, чем ожидалось.

По его словам, ряд четырех- и пятизвездочных отелей уже полностью распродали свои номера. Вместе с этим губернатор отметил, что на побережье можно забронировать номера начальной и средней ценовой категории.