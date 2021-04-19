Цены производителей на мясо птицы стали падать

По данным Росстата, на 12 апреля цена на куриное мясо (куры охлажденные) в рознице выросла с начала года на 14,6% и достигла 165,7 рубля за 1 кг, куриные яйца подорожали на 11,6%, до 85 рублей за десяток. Что касается охлажденной курицы на полке, то ее стоимость к 5 апреля поднялась лишь на 0,35% в сравнении с мартом, тогда как в марте к февралю — на 7,2%.