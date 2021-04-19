Цены производителей на мясо птицы стали падать

Отпускные цены производителей на мясо курицы начали снижаться в целом по России. Об этом «Известиям» заявил
глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
Как отмечается, такая динамика наблюдается последние три-четыре недели. Во время Великого поста спрос на продукцию снизился.
За последние 30 дней цены производителей на тушку птицы выросли на 1,4%, рассказали в пресс-службе Минсельхоза
. В ведомстве уточнили, что с конца 2020 года уменьшилось ее предложение в связи со вспышкой птичьего гриппа. Росла и себестоимость производства мяса курицы. Сейчас наблюдаются изменения: объемы изготовления приходят в норму, а стоимость начинает снижаться.
Согласно данным Минсельхоза на 14 апреля, цена на мясо кур (в тушках) составила 124,3 рубля за 1 кг, упав за неделю на 0,3%.
В ведомстве рассчитывают на то, что разработанные новые механизмы поддержки предприятий отрасли повлекут за собой дальнейшее снижение цен. В частности, был повышен максимальный размер льготного краткосрочного кредита.
По данным Росстата, на 12 апреля цена на куриное мясо (куры охлажденные) в рознице выросла с начала года на 14,6% и достигла 165,7 рубля за 1 кг, куриные яйца подорожали на 11,6%, до 85 рублей за десяток. Что касается охлажденной курицы на полке, то ее стоимость к 5 апреля поднялась лишь на 0,35% в сравнении с мартом, тогда как в марте к февралю — на 7,2%.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что цены на мясо птицы и яйца стабилизируются к маю.