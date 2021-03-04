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Цены на мясо птицы и яйца стабилизируются к маю 

Лера Букина 4 часа назад
Цены на мясо птицы и яйца стабилизируются к маю
Фото: РИА Новости
Птицеводческая отрасль в России демонстрирует ежегодное увеличение производства мяса и яиц, что позволило выйти на полную самообеспеченность. Стоимость мяса птицы и яиц в последние годы держалась на стабильном уровне, а в 2020 году была даже ниже, чем в 2019 году, сообщили в Минсельхозе.
Сегодня из-за увеличения объемов потребления мяса птицы и яиц и некоторого падения производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации на рынке фиксируется определенный дисбаланс спроса и предложения, отметили в ведомстве.
В Минсельхозе прогнозируют, что полное восстановление производства произойдет к маю, тогда же стабилизируются цены на данную продукцию.
Рост цен также обусловлен вспышками птичьего гриппа, которые сейчас наблюдаются в странах Европейского союза, которые являются ключевыми поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик, отметили в ведомстве.
Это отразилось на поставках импортных инкубационных яиц на российский рынок, произошла корректировка географии поставок.
Для того чтобы снизить зависимость отрасли от импортных инкубационных яиц, министерство намерено стимулировать собственное производство инкубационных яиц. Ведомство разрабатывает нормативно-правовой акт, который предусматривает возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года.
Кроме того, ведется обсуждение вопроса по поэтапному повышению ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.
Также разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яиц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт спрогнозировал рост цен на говядину и мясо птицы.
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Экономика , ЕС , Минсельхоз
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