Подержанные автомобили обогнали новые по темпу роста цен

За первые три месяца 2021 года среднее повышение цен на подержанные автомобили в России достигло 5,2%, тогда как на новые рост составил 3,8%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру».

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Среди самых востребованных моделей на вторичном рынке быстрее всего дорожали Skoda Octavia (+11,5%, до 723,1 тысяч рублей), Toyota Camry (+10%, почти до 1,4 млн рублей), BMW 5 (+9,4%, до 1,3 млн рублей) и Mercedes-Benz E-Class (+9,3%, до 1,5 млн рублей).

Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 (+2%, почти до 68 тысяч рублей) и Lada Kalina (+3%, до 221,5 тысяч рублей).

Ускорение подорожания на вторичном рынке было зафиксировано еще в 2020 году. С начала прошлого года в среднем автомобили с пробегом подорожали на 25%. На первичном же рынке рост цен оценивался в 15%.

Спрос на автомобили с пробегом остается на высоком уровне, отметил глава АГ «Авилон» Андрей Павлович. Самые популярные автомобили - в возрасте до двух-трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином.

На вторичном рынке нет свежих моделей в связи с дефицитом новых машин, считает гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Кроме того, покупатели не стремятся расставаться с автомобилем на фоне падения доходов. Мигаль считает, что рост цен на поддержанные автомобили не связан с подорожанием новых моделей.

«При отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены»,— пояснил он.

Ситуация с ценами на подержанные автомобили нормализуется ближе ко второму полугодию, но «дешеветь они не будут», полагает гендиректор «Яндекс.Вертикали» Павел Алешин

Андрей Павлович считает, что подорожание автомобилей с пробегом остановится «и, возможно, цены даже пойдут вниз», когда импортеры заполнят склады и вновь станут предлагать подарки и бонусы.