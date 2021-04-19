Маск за неделю разбогател на $13 млрд

Капитал Арно по итогам недели оценивался в 181,6 миллиарда долларов, Маска — в 179,7 миллиарда, они расположились на втором и третьем местах рейтинга соответственно.
«Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд», — сообщает издание.
Индекс широкого рынка S&P500 вырос за неделю на 1,4%, продемонстрировав рекордное значение. Рекорд также обновил «промышленный» индекс Dow Jones, который закончил неделю приростом на 1,2%.
Что касается «технологичного» индекса NASDAQ, то он показал не такой существенный рост за неделю — 1,1%.
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
, лидера рейтинга Forbes, увеличилось за ту же неделю на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что российские миллионеры с начала года разбогатели на 24 млрд долларов.