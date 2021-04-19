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Маск за неделю разбогател на $13 млрд

Лера Букина
5 часов назад
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов долларов каждый, что является самым большим недельным приростом капитала среди миллиардеров списка журнала Forbes.
Маск за неделю разбогател на $13 млрд
Фото: ReutersReuters
Капитал Арно по итогам недели оценивался в 181,6 миллиарда долларов, Маска — в 179,7 миллиарда, они расположились на втором и третьем местах рейтинга соответственно.
«Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд», — сообщает издание.
Индекс широкого рынка S&P500 вырос за неделю на 1,4%, продемонстрировав рекордное значение. Рекорд также обновил «промышленный» индекс Dow Jones, который закончил неделю приростом на 1,2%.
Что касается «технологичного» индекса NASDAQ, то он показал не такой существенный рост за неделю — 1,1%.
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, лидера рейтинга Forbes, увеличилось за ту же неделю на 1,4 миллиарда долларов, до 197,8 миллиарда долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские миллионеры с начала года разбогатели на 24 млрд долларов.
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