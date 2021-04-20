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QIWI предупредила о возможном отзыве лицензии

Лера Букина
2 часа назад
Платежная компания QIWI допускает возможность дальнейших ограничений в результате проверок ЦБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансовый отчет компании для инвесторов, опубликованный на прошлой неделе.
QIWI предупредила о возможном отзыве лицензии
Фото: ТАССТАСС
Речь идет о штрафах, запрете на проведении определенных операций, введении временной администрации со стороны ЦБ РФ и даже отзыве лицензии.
Компания оповестила инвесторов обо всех гипотетических рисках, заявил РБК представитель QIWI.
«Риск отзыва лицензии у Киви Банка мы оцениваем как крайне низкий», — цитирует его издание.
Кроме того, в QIWI отметили, что компания постоянно контактирует с ЦБ. Банк устранил почти все выявленные нарушения, и регулятор дал разрешение на возобновление платежей в адрес иностранных магазинов.
Как писал «Рамблер», в конце 2020 года Киви Банк был оштрафован. Ему выдали предписание, которое, в частности, на шесть месяцев запрещало осуществлять большинство видов платежей.
Кроме того, ранее ЦБ РФ выявил ряд нарушений со стороны Киви Банка в 2018 году в ходе масштабной плановой проверки.
Сегодня есть неопределенность относительно дальнейших действий Центробанка в отношении Киви Банка, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
«Более пристальное внимание регулятора будет сохраняться на протяжении всего срока действия предписания», — заявил он.
Компании,Киви Банк,Qiwi,Центральный банк России,РБК,
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