QIWI предупредила о возможном отзыве лицензии

Платежная компания QIWI
допускает возможность дальнейших ограничений в результате проверок ЦБ
. Об этом пишет
РБК со ссылкой на финансовый отчет компании для инвесторов, опубликованный на прошлой неделе.
Речь идет о штрафах, запрете на проведении определенных операций, введении временной администрации со стороны ЦБ РФ и даже отзыве лицензии.
Компания оповестила инвесторов обо всех гипотетических рисках, заявил РБК представитель QIWI.
«Риск отзыва лицензии у Киви Банка мы оцениваем как крайне низкий», — цитирует его издание.
Кроме того, в QIWI отметили, что компания постоянно контактирует с ЦБ. Банк устранил почти все выявленные нарушения, и регулятор дал разрешение на возобновление платежей в адрес иностранных магазинов.
Как писал
«Рамблер», в конце 2020 года Киви Банк был оштрафован. Ему выдали предписание, которое, в частности, на шесть месяцев запрещало осуществлять большинство видов платежей.
Кроме того, ранее ЦБ РФ выявил ряд нарушений со стороны Киви Банка в 2018 году в ходе масштабной плановой проверки.
Сегодня есть неопределенность относительно дальнейших действий Центробанка в отношении Киви Банка, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
«Более пристальное внимание регулятора будет сохраняться на протяжении всего срока действия предписания», — заявил он.