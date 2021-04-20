Выручка и убытки каршерингов выросли в 2020 году

Выручка компании «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») за 2020 год достигла 5,296 млрд рублей, что демонстрирует рост на 33% по отношению к 2019 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

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BelkaCar (АО «Каршеринг») смогла заработать 1,99 млрд рублей, что на 5% превышает результат предыдущего года.

«Ситидрайв» («Новые транспортные системы») заработала 1,2 млрд рублей, это больше на 42%, чем в предыдущем году.

В то же время все перечисленные компании остались убыточными.

Чистый убыток «Делимобиля» вырос на 13%, до 2,42 млрд рублей, у BelkaCar он увеличился на 33%, до 1,84 млрд рублей, у «Ситидрайва» — более чем в два раза, до 1,35 млрд рублей.

Выручка компании «Яндекс.Каршеринг» («Яндекс.Драйв») достигла 68 млн рублей, а убыток — 710,4 млн рублей.

В связи с приостановкой работы каршерингов весной 2020 года общее количество поездок за год уменьшилось на 10%, до 70 млн, говорится в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-центра. Что касается выручки таких сервисов, то она выросла на 9%, до 22,4 млрд рублей, на фоне увеличения среднего срока аренды автомобиля и повышения тарифов.

На рынке каршеринга ожидается существенный рост на фоне расширения аудитории и роста количества аренд, считает гендиректор «Ситидрайва» Алексей Сергеев . Для улучшения показателей прибыли компания старается увеличить аудиторию путем интеграции с сервисом такси «Ситимобил» и расширения парка машин в Москве.

Пандемия могла стать драйвером развития каршеринга, поскольку его бы выбирали как альтернативу общественному транспорту, однако ограничения лишь помешали развитию данной отрасли, считает гендиректор ТИАР-центра, руководителя кластера Sharing Economy РАЭК Антон Губницын