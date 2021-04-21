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Продажи китайских автомобилей выросли на 88%

Лера Букина
2 часа назад
Россияне в марте 2021 года купили почти 7,5 тысяч легковых автомобиля китайских брендов, что на 88,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает портал Speedme.ru.
Продажи китайских автомобилей выросли на 88%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Бестселлером среди автомобилей китайских марок в марте 2021 года значится кроссовер Chery Tiggo – его выбрали 2505 россиян. На второй строчке расположился Haval F7 - 1244 проданных автомобилей. Третье место заняла его купеобразная версия — модель Haval F7x. Россияне купили 757 таких автомобилей.
В марте клиентам было передано 67 187 автомобилей Haval по всему миру. Продажи компактного кроссовера Haval Jolion во всем мире достигли 14 674 штук. Суммарный объем продаж Haval с января по март достиг 222 728 штук, на 110% больше, чем в 2020 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что подержанные автомобили обогнали новые по темпу роста цен.
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