Банки сэкономят до ₽54 млрд на выпуске цифровых карт

Выпуск цифровых карт поможет сэкономить банкам более 54 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рейтингового агентства НРА.

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Как отмечается, в РСХБ доля выпущенных виртуальных карт в марте 2021 года составила 55%. ВТБ с декабря 2019 года по январь–март 2021 года оформил для своих клиентов более полумиллиона цифровых карт, из них 350 тысяч выпустили в 2020 году, а 170 тысяч — в 2021 году. В Росбанке выпуск виртуальных дебетовых средств платежа в 2020 году в сравнении с прошлым годом вырос на 50%.

В настоящее время клиенты, живущие в регионах, не столь заинтересованы в цифровых картах, большая часть отдает предпочтение физическому носителю, заявили в крымском РНКБ

Банке России связывают востребованность данного инструмента в 2020 году с пандемией -

банки выпускали карты и предоставляли возможность активировать их в мобильных и банковских приложениях без необходимости забирать пластиковую «версию» в офисе.

Банки прогнозируют дальнейший рост спроса на цифровые карты.

Опрошенные аналитики и банки сходятся во мнении, что основное преимущество цифровых платежных средств – экологичность. Для клиентов выгода заключается в быстром оформлении новой виртуальной карты, бесплатном обслуживании, а эмитенты могут существенно экономить.

МТС Банке заявили, что на выпуск цифровой карты тратится в среднем на 700 рублей меньше, чем на традиционную.

В РСХБ заявили об уменьшении объема пластика, который применяется при выпуске банковских карт, более чем на 11 кг.

Каждый год в среднем производится 12–15 млн карт, и если ставка банкиров сыграет, то в 2021-м экономия будет оцениваться почти в 2 млрд рублей, полагает гендиректор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова.