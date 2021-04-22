Суд начал банкротство «Республики»

Арбитражный суд Москвы 16 апреля признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Республика», которое управляет одноименным книжным ритейлером. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу суда.

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Как отмечается, в компании ввели процедуру наблюдения. В настоящее время долг «Республики» перед кредиторами оценивается в 802 млн рублей, следует из материалов дела. Компания, в свою очередь, не имеет задолженности по оплате труда сотрудников.

В общей сложности к сети подано более 20 исков о взыскании долга.

Заявление о банкротстве компания подала еще 16 ноября 2020 года. Ситуация усугубилась из-за пандемии и ее последствий, указали в сети.

Однако, как отмечается, проблемы с задержками по оплатам поставщикам появились у сети еще до пандемии.

В настоящее время «Республика» продолжает деятельность. Отмечается, что с конца 2020 года магазины в Москве переданы франчайзи, а сама сеть управляет только интернет-магазином.

В Москве работают девять магазинов, которыми занимается ООО «ПроЛайф».

Процедура наблюдения не повлияет на работу интернет-магазина и партнеров, отметили в «Республике».

Однако адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский заявил, что после введения наблюдения компания может работать в прежнем формате, но с некоторыми ограничениями. В частности, «Республика» может заключать сделки на сумму более 5% активов лишь с позволения арбитражного управляющего.

Компания может столкнуться с конкурсным производством, полагает партнер « Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Если сеть и кредиторы не смогут заключить мировое соглашение, конкурсный управляющий может принять решение о прекращении ее работы, пояснил юрист.