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Суд начал банкротство «Республики»

Лера Букина
19 минут назад
Арбитражный суд Москвы 16 апреля признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Республика», которое управляет одноименным книжным ритейлером. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу суда.
Суд начал банкротство «Республики»
Фото: РамблерРамблер
Как отмечается, в компании ввели процедуру наблюдения. В настоящее время долг «Республики» перед кредиторами оценивается в 802 млн рублей, следует из материалов дела. Компания, в свою очередь, не имеет задолженности по оплате труда сотрудников.
В общей сложности к сети подано более 20 исков о взыскании долга.
Заявление о банкротстве компания подала еще 16 ноября 2020 года. Ситуация усугубилась из-за пандемии и ее последствий, указали в сети.
Однако, как отмечается, проблемы с задержками по оплатам поставщикам появились у сети еще до пандемии.
В настоящее время «Республика» продолжает деятельность. Отмечается, что с конца 2020 года магазины в Москве переданы франчайзи, а сама сеть управляет только интернет-магазином.
В Москве работают девять магазинов, которыми занимается ООО «ПроЛайф».
Процедура наблюдения не повлияет на работу интернет-магазина и партнеров, отметили в «Республике».
Однако адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский заявил, что после введения наблюдения компания может работать в прежнем формате, но с некоторыми ограничениями. В частности, «Республика» может заключать сделки на сумму более 5% активов лишь с позволения арбитражного управляющего.
Компания может столкнуться с конкурсным производством, полагает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Если сеть и кредиторы не смогут заключить мировое соглашение, конкурсный управляющий может принять решение о прекращении ее работы, пояснил юрист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после снятия ограничений число покупателей сети «Республика» восстановилось на 60% по сравнению с 2019 годом, но осенью их поток снова начал падать.
Компании,Олег Хмелевский,Рустам Курмаев,
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