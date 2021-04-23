ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк понижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также банк прибегал к завышению стоимости имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения кредитной организации.

ЦБ также информирует о том, что со стороны Проинвестбанка зафиксированы нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Как выяснилось, существенную долю активов лишенного лицензии банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, которое не применялось в основной деятельности.

В связи с ухудшением качества кредитного портфеля Проинвестбанк осуществлял операции, которые были нацелены на искусственное поддержание величины капитала.

Проинвестбанк на 1 апреля по величине активов находился на 315-й строчке в банковской системе России.

Банк является участником в системе страхования вкладов.

Агентство по страхованию вкладов оповещает, что выплаты вкладчикам данной кредитной организации начнутся не позднее 7 мая 2021 года.