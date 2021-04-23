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ФАС обвинила трейдеров в росте цен на металл

Лера Букина
2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 22 апреля заявила об обнаружении ею признаков картельного сговора металлотрейдеров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ведомства.
ФАС обвинила трейдеров в росте цен на металл
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Процедура проверок была начата в связи с резким ростом цен на арматуру, листовой и фасонный металл, трубы в IV квартале 2020 года, а также из-за обращений граждан, компаний и органов власти. Как отмечается, они обращались с жалобами на рост стоимости жилищного строительства из-за подорожания строительных материалов.
Под подозрение попали АО «Сталепромышленная компания», аффилированное с ним ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания КРАСО».
Крупнейшие игроки на рынке металлотрейдинга, как заявил источник издания, - «Сталепромышленная компания» (выручка в размере 78,3 млрд рублей и чистая прибыль в 5 млрд рублей за 2020 год) и «А Групп» (выручка в 43 млрд рублей и чистая прибыль в 789,7 млн рублей).
Однако в «А Групп» удивлены претензиями ФАС. Влиять на процессы, связанные с ценами, не представляется возможным, указал гендиректор и владелец данной компании Алексей Зайцев.
Как отмечается, трейдеры могут столкнуться с существенными штрафами (миллиарды рублей).
«Каждое смягчающее обстоятельство уменьшает штраф на 1/8 от разности максимума и минимума. Каждое отягчающее обстоятельство, наоборот, увеличивает», — заявил советник коллегии адвокатов A1 Игорь Кокин.
Подорожание металла наблюдается во всем мире с конца 2020 года.
ФАС в конце прошлого года заявила о признаках сговора на рынке металлопродукции и начала расследование.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост цен на металл на российском рынке привел к увеличению стоимости жилья.
Компании,Игорь Кокин,Алексей Зайцев,ФАС,
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