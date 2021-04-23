Туроператоры предупредили о дефиците отелей на курортах Юга

Юг России наблюдает рост спроса на отдых среди россиян и рассчитывает на рекордные показатели по сравнению с предыдущими годами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства регионов.

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Так, в Краснодарский край за январь–март приехало на 15% больше туристов, чем в этот же период времени в 2020 году. Летом там планируют обслужить более 10 млн туристов вместо 6,2 млн годом раньше, заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

В Крыму выявили подорожание номеров в четырех- и пятизвездочных отелях на Южном берегу полуострова. Это вызвано дефицитом свободных мест, а также нехваткой объектов размещения премиального сегмента.

Там также заявили о росте количества туристов на 20% по сравнению с рекордными цифрами 2019 года и ожидают дальнейшего роста.

Как отмечается, курорты полуострова имеют даже небольшой «резерв» на майские праздники. В сегменте «премиум» уровень бронирования составляет 90–95%, а в «экономе» еще есть свободные места.

Спрос на отдых в Ростовской области вырос на 15% по сравнению с допандемийным периодом.

В Ставрополье за последний месяц количество бронирований увеличилось на 50%.

Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что россияне будут делать выбор в пользу российских курортов, однако хороших гостиниц может на всех не хватить.

«Спрос будет однозначно превышать предложение», — заявил вице-президент ассоциации Александр Курносов.