Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Туроператоры предупредили о дефиците отелей на курортах Юга

Лера Букина
1 час назад
Юг России наблюдает рост спроса на отдых среди россиян и рассчитывает на рекордные показатели по сравнению с предыдущими годами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства регионов.
Туроператоры предупредили о дефиците отелей на курортах Юга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, в Краснодарский край за январь–март приехало на 15% больше туристов, чем в этот же период времени в 2020 году. Летом там планируют обслужить более 10 млн туристов вместо 6,2 млн годом раньше, заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
В Крыму выявили подорожание номеров в четырех- и пятизвездочных отелях на Южном берегу полуострова. Это вызвано дефицитом свободных мест, а также нехваткой объектов размещения премиального сегмента.
Там также заявили о росте количества туристов на 20% по сравнению с рекордными цифрами 2019 года и ожидают дальнейшего роста.
Как отмечается, курорты полуострова имеют даже небольшой «резерв» на майские праздники. В сегменте «премиум» уровень бронирования составляет 90–95%, а в «экономе» еще есть свободные места.
Спрос на отдых в Ростовской области вырос на 15% по сравнению с допандемийным периодом.
В Ставрополье за последний месяц количество бронирований увеличилось на 50%.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают, что россияне будут делать выбор в пользу российских курортов, однако хороших гостиниц может на всех не хватить.
«Спрос будет однозначно превышать предложение», — заявил вице-президент ассоциации Александр Курносов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне стали искать билеты в Египет и ОАЭ вместо Турции.
Компании,Личный счет,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители