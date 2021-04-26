Бизнес попросил снять ограничения на ввоз макулатуры из ЕС

Бизнес попросил снять препоны на ввоз в Россию макулатуры из ЕС , где цены на нее ниже. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Лиги переработчиков макулатуры в Минпромторг

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В настоящее время действует пошлина в размере 5% на ввоз этого вторсырья, а также некоторые законодательные ограничения в связи с возможным наличием в нем загрязнений.

Сейчас в России наблюдается дефицит макулатуры для переработки — на утилизацию этого вторсырья уходит лишь 1% от всего бытового мусора, заявил управляющий партнер информационно-аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности «Центр системных решений» Денис Кондратьев

В стране раздельный сбор отходов развит на низком уровне, отмечает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов « Деловой России Наталья Беляева . По ее словам, сбор в многоквартирных домах не может обеспечить требуемый перерабатывающим мощностям объем. В результате на полигоны направляется в среднем 4 млн т потенциального вторсырья, заявил Кондратьев.

По его словам, страны ЕС отличаются уровнем развития раздельного сбора отходов.

Для того, чтобы сдерживать рост цен в России на упаковочные материалы на основе картона, было бы целесообразно принять решения, которые простимулируют обеспечение профицита вторсырья на внутреннем рынке за счет импорта макулатуры из стран ЕС, отметил исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев

Инициатива лиги о снятии ограничений по ввозу макулатуры из ЕС в Россию является рациональной и важной, отметили в компании «Николь-Пак». Там считают, что импортное вторсырье может закрыть дефицит и сбалансировать предложение.

Остается вопрос, как инициатива лиги может повлечь за собой снижение цен на упаковку, отметила директор отдела закупок компании Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Елена Шахматова. По ее словам, покупка макулатуры из ЕС будет осуществляться в валюте, что является препятствием для снижения цен.