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ФАС возбудила дела против металлургических гигантов

Лера Букина
1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против Магнитогорского металлургического комбината (ММК), Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и «Северстали» из-за монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Об этом говорится в сообщении ведомства.
ФАС возбудила дела против металлургических гигантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После проведения анализа ФАС выяснила, что подорожание горячекатаного плоского проката происходило быстрее, чем подорожание необходимого сырья.
Как отмечается, спрос со стороны российских потребителей значительно не вырос, что не могло привести к повышению цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года.
«В связи с тем, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющимися конкурентами на рынке горячекатаного проката, ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно», — заявили в антимонопольной службе.
Там указали, что такое рассмотрение поможет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческим сведениям друг друга и согласования их позиции и действий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФАС 22 апреля заявила об обнаружении ею признаков картельного сговора металлотрейдеров.
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