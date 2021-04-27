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Издатели пожаловались в прокуратуру на «Яндекс»

Лера Букина
55 минут назад
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупнейших книгоиздателей) 20 апреля обратилась в Генпрокуратуру, пожаловавшись «на бездействие ФАС России и неправомерные действия «Яндекса», которые нарушают законодательство о защите конкуренции». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.
Издатели пожаловались в прокуратуру на «Яндекс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Книгоиздатели выразили недовольство тем, что «Яндекс» не удаляет пиратские ссылки на электронные и аудиокниги из своего поиска, если получает подобные просьбы от правообладателей. Вместе с тем ассоциация указывает, что «Яндекс» удаляет из поиска ссылки на пиратские фильмы и сериалы.
АЗАПИ считает, что интернет-компания пользуется доминирующим положением и нарушает законодательство о защите конкуренции.
В этой связи из-за деятельности пиратов рынок легального потребления книг не увеличивается такими же темпами, как рынок онлайн-кино, что влечет за собой снижение доходов книгоиздателей, указывает АЗАПИ.
ФАС не считает претензии книгоиздателей предметом антимонопольного регулирования, в связи с чем ответила отказом в возбуждении дела в отношении «Яндекса», заявили в пресс-службе регулятора.
В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что поисковики не должны определять правовой статус контента, который размещается третьими лицами по ссылкам.
Согласно меморандуму, согласованному ведущими медиахолдингами и интернет-компаниями в 2018 году, «Яндекс» должен удалять пиратские ссылки на фильмы и сериалы.
Меморандум является временной мерой, и закрепить правило может только федеральный закон, полагает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Для выполнения правила необходимо официально прописать упрощенный порядок внесудебной блокировки ресурсов, которые распространяют ссылки на пиратский контент, заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» обратился в в Генпрокуратуру и ФАС с жалобой на сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет».
Компании,Карен Казарян,ФАС,Генпрокуратура РФ,Яндекс,газета "Известия",
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