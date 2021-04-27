Издатели пожаловались в прокуратуру на «Яндекс»

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупнейших книгоиздателей) 20 апреля обратилась в Генпрокуратуру , пожаловавшись «на бездействие ФАС России и неправомерные действия «Яндекса» , которые нарушают законодательство о защите конкуренции». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

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Книгоиздатели выразили недовольство тем, что «Яндекс» не удаляет пиратские ссылки на электронные и аудиокниги из своего поиска, если получает подобные просьбы от правообладателей. Вместе с тем ассоциация указывает, что «Яндекс» удаляет из поиска ссылки на пиратские фильмы и сериалы.

АЗАПИ считает, что интернет-компания пользуется доминирующим положением и нарушает законодательство о защите конкуренции.

В этой связи из-за деятельности пиратов рынок легального потребления книг не увеличивается такими же темпами, как рынок онлайн-кино, что влечет за собой снижение доходов книгоиздателей, указывает АЗАПИ.

ФАС не считает претензии книгоиздателей предметом антимонопольного регулирования, в связи с чем ответила отказом в возбуждении дела в отношении «Яндекса», заявили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что поисковики не должны определять правовой статус контента, который размещается третьими лицами по ссылкам.

Согласно меморандуму, согласованному ведущими медиахолдингами и интернет-компаниями в 2018 году, «Яндекс» должен удалять пиратские ссылки на фильмы и сериалы.

Меморандум является временной мерой, и закрепить правило может только федеральный закон, полагает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян . Для выполнения правила необходимо официально прописать упрощенный порядок внесудебной блокировки ресурсов, которые распространяют ссылки на пиратский контент, заявил он.