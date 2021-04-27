Издатели пожаловались в прокуратуру на «Яндекс»

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупнейших книгоиздателей) 20 апреля обратилась в Генпрокуратуру
, пожаловавшись «на бездействие ФАС России
и неправомерные действия «Яндекса»
, которые нарушают законодательство о защите конкуренции». Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.
Книгоиздатели выразили недовольство тем, что «Яндекс» не удаляет пиратские ссылки на электронные и аудиокниги из своего поиска, если получает подобные просьбы от правообладателей. Вместе с тем ассоциация указывает, что «Яндекс» удаляет из поиска ссылки на пиратские фильмы и сериалы.
АЗАПИ считает, что интернет-компания пользуется доминирующим положением и нарушает законодательство о защите конкуренции.
В этой связи из-за деятельности пиратов рынок легального потребления книг не увеличивается такими же темпами, как рынок онлайн-кино, что влечет за собой снижение доходов книгоиздателей, указывает АЗАПИ.
ФАС не считает претензии книгоиздателей предметом антимонопольного регулирования, в связи с чем ответила отказом в возбуждении дела в отношении «Яндекса», заявили в пресс-службе регулятора.
В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что поисковики не должны определять правовой статус контента, который размещается третьими лицами по ссылкам.
Согласно меморандуму, согласованному ведущими медиахолдингами и интернет-компаниями в 2018 году, «Яндекс» должен удалять пиратские ссылки на фильмы и сериалы.
Меморандум является временной мерой, и закрепить правило может только федеральный закон, полагает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян
. Для выполнения правила необходимо официально прописать упрощенный порядок внесудебной блокировки ресурсов, которые распространяют ссылки на пиратский контент, заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» обратился в в Генпрокуратуру и ФАС с жалобой на сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет».