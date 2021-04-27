ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением. Как установило ведомство, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.
«26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.
В августе 2020 года ФАС России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.