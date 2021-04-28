Субсидии банкам на кредиты МСП решили сократить

Правительство приняло решение пересмотреть программу льготного кредитования МСП по ставке ЦБ +2,75%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления кабмина.

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Так, предлагается сократить в три раза субсидирование банков на выдачу дешевых денег (кредит или займ с низкой процентной ставкой) строительным компаниям и риелторам, максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса сократить с 2 млрд до 200 млн и 500 млн соответственно.

Кроме того, предлагается уменьшить сроки субсидирования банков на снижение ставки - с 10 до 5 лет. Что касается договора о финансировании на пополнение оборотных средств, то его будет можно заключать лишь на год, тогда как раньше максимальный период составлял три года.

Также предлагается запретить получать льготные кредиты для компаний, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.

Уполномоченные на выдачу таких займов банки не смогут выдавать больше средств на инвестиционные цели, чем на пополнение оборотных средств. Сейчас такая пропорция составляет приблизительно 70% на 30%.

Сбербанке скептически восприняли предложенные изменения из-за возможных рисков замедления темпов кредитования. Такие условия ограничивают суммы и сроки соглашения, считают там.

Как отмечают эксперты, с повышением ключевой ставки банки стали зарабатывать сверхдоходы на льготной программе, в этой связи ограничение их субсидирования выглядит оправданным.