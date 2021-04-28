В России рекордно подорожало производство молока

Себестоимость производства сырого молока весной 2021 года выросла на 18% по отношению к прошлому году. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Фото: ТАСС ТАСС

Это обусловлено подорожанием кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов, заявил гендиректор союза Артем Белов

Себестоимость производства сырого молока увеличилась в 2021 году на 20–30% в сравнении с прошлым годом, отметил президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев . На рост себестоимости продукции повлияло также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

В настоящее время производители и переработчики молока работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», заявил представитель Минсельхоза

Средняя стоимость сырого молока обозначается союзом лишь по итогам февраля 2021 года: в этом месяце она достигала 29,5 рубля (без НДС) за 1 кг, что демонстрирует рост лишь на 3,6% по отношению к февралю 2020 года.

У Минсельхоза имеются данные на 21 апреля 2021 года: отпускная стоимость сырого молока у сельхозпроизводителей достигала 26,6 рубля за 1 кг, что демонстрирует рост на 4,1% по отношению к прошлому году.

Отпускная стоимость на сырое молоко сдерживает падение потребление молочных продуктов, что заставило переработчиков уменьшить закупки, указал Матвеев.

По словам Белова, молоко является социально значимым продуктом, в этой связи производители не всегда могут транслировать повышение себестоимости в конечную цену товаров на полке. Он отмечает, что нынешняя ситуация закладывает существенные риски понижения инвестиционной привлекательности в секторе из-за сокращения доходности в производстве и переработке.