Власти займутся регулированием цен на металлопродукцию

Минпромторг
, Минфин
и Росрезерв
должны обсудить создание механизма регулирования цен на металл с помощью формирования запасов в Росрезерве с последующей продажей в период ценового всплеска. Об этом пишет
РБК со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова
.
Как отмечается, такое поручение дали курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов
и сам вице-премьер РФ.
Вопрос о ценовых интервенциях на рынке металла поднимался на совещании «О текущей ситуации с ценами на металлопродукцию и принимаемых мерах по ее регулированию». Оно состоялось 27 апреля.
Поводом стал резкий скачок цен на металлопродукцию и металлопрокат в России (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который достиг около 30% на конец 2020 — начало 2021 года.
Предлагалось также заключение прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов.
В связи с особенностями хранения металла более реалистичным является размещение заказов в период повышенных цен на определенную номенклатуру металлопродукции по конкретной стоимости, заявил источник издания, близкий к металлургическим компаниям.
Как отмечается, на совещании также предлагалось введение индикативной цены на железорудное сырье при его экспорте.
Жалобы со стороны застройщиков и других потребителей металла поступают с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл вырос в цене с ноября 2020 года на 30–50%.
Металлургические компании заявляли, что повышение цен на российском рынке обусловлено мировым трендом.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что ФАС
обвинила трейдеров в росте цен на металл.