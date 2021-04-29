Власти займутся регулированием цен на металлопродукцию

Минпромторг, Минфин и Росрезерв должны обсудить создание механизма регулирования цен на металл с помощью формирования запасов в Росрезерве с последующей продажей в период ценового всплеска. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя первого вице-премьера Андрея Белоусова

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Как отмечается, такое поручение дали курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов и сам вице-премьер РФ.

Вопрос о ценовых интервенциях на рынке металла поднимался на совещании «О текущей ситуации с ценами на металлопродукцию и принимаемых мерах по ее регулированию». Оно состоялось 27 апреля.

Поводом стал резкий скачок цен на металлопродукцию и металлопрокат в России (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который достиг около 30% на конец 2020 — начало 2021 года.

Предлагалось также заключение прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов.

В связи с особенностями хранения металла более реалистичным является размещение заказов в период повышенных цен на определенную номенклатуру металлопродукции по конкретной стоимости, заявил источник издания, близкий к металлургическим компаниям.

Как отмечается, на совещании также предлагалось введение индикативной цены на железорудное сырье при его экспорте.

Жалобы со стороны застройщиков и других потребителей металла поступают с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл вырос в цене с ноября 2020 года на 30–50%.

Металлургические компании заявляли, что повышение цен на российском рынке обусловлено мировым трендом.