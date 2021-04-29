«Яндекс» объявил о покупке банка «Акрополь»

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. Из них 75 млн рублей (около $1 млн) является премией к капиталу за покупку.

«Акрополь» в 2020 году столкнулся с убытком в 82 млн рублей. Что касается активов банка (1,24 млрд рублей), то они на 85% состоят из ликвидных ценных бумаг и средств на счетах в ЦБ.