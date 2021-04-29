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«Яндекс» объявил о покупке банка «Акрополь»

Лера Букина
37 минут назад
«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
«Яндекс» объявил о покупке банка «Акрополь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Универсальная банковская лицензия поможет «Яндексу» развить собственные финансовые сервисы.
Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. Из них 75 млн рублей (около $1 млн) является премией к капиталу за покупку.
Сделка будет закрыта после согласования в Банке России.
«Акрополь» в 2020 году столкнулся с убытком в 82 млн рублей. Что касается активов банка (1,24 млрд рублей), то они на 85% состоят из ликвидных ценных бумаг и средств на счетах в ЦБ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Яндекс» запустил сервис Yandex Pay.
Компании,КБ "Акрополь",Яндекс,Центральный банк России,
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