«Мало на что повлияет»: ЕП принял антироссийскую резолюцию

Европарламент принял резолюцию отключить Россию от межбанковской системы платежей SWIFT, действующей в 200 странах, и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Эти санкции будут введены в случае вторжения России на Украину. Резолюция носит рекомендательный характер, а на случай реального отключения в России будет задействована Система передачи финансовых сообщений, считают эксперты. Временные сбои в системе банковских проводок возможны.

Фото: Virginia Mayo/AP Virginia Mayo/AP

Резолюцию под названием «Россия: дело Алексея Навального , военное наращивание на границах с Украиной и атака на Чешскую Республику» поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.

Европарламент предложил заблокировать активы российских олигархов и их семей и аннулировать им визы.

Кроме того, в резолюции предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину.

Резолюция не является обязательной к исполнению, носит рекомендательный характер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признавал отсутствие у ЕС компетенции для заморозки строительства российского газопровода и отключения России от SWIFT.

Не хватает компетенции

SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками по всему миру. К системе подключены порядка 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что нет смысла комментировать «решение законодательного органа ЕС, в компетенцию которого входит все и ничего».

«Эта резолюция мало на что повлияет. Вы же видите по реакции рынков? Пригрозили резолюцией, отключением. Тишина. Рубль молчит. А вот на малейший слух из Минфина США или от ФРС – да, рынки реагируют», — говорит Табах.

Он считает, что с платежами за пределы России могут возникнуть временные проблемы, но СПФС действует в 13 странах СНГ и Евразийского экономического союза . Взаимодействие с остальным миром будут осложнено. Есть вариант восстановления денежных проводок через Китай.

«Народный банк Китая не испугается санкций ЕС. Также вместо SWIFT можно задействовать блокчейн», — считает Аксаков.

Главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов уверен, что SWIFT как международная частная организация вполне может проигнорировать рекомендации Европарламента. «И еще один важный момент. Речь в резолюции не идёт о запрете расчётов с Россией, а об отключении от SWIFT. То есть, расчеты в случае чего можно проводить не только через SWIFT. В этом случае банковские проводки не остановятся, но, скорее всего, замедлится их скорость, могут быть сбои», — говорит Суверов.

В случае отключения российские банки должны будут работать с западными по форме верификации платежных сделок вне SWIFT с тем, чтобы эти сделки были юридически обязывающими. «Иностранные банки по договоренности с российскими могут стать платежными агентами российских банков при расчетах с остальными мировыми финансовыми институтами», — говорит Суверов.

Есть вероятность, что зарубежные финансовые партнеры в случае принятия негативной резолюции в ЕС не захотят иметь дело с некоторыми российскими банками или российским аналогом SWIFT, добавил он.

Иранский бартер и другие способы обхода

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что в случае отключения от привычной системы международных расчетов пострадают отдельные субъекты хозяйственной деятельности, которые ориентированы на внешнеэкономическую деятельность.

«Возрастут издержки на переводы юрлиц и ИП, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность. Это критично, но не трагично. Россия все равно не будет изгнана из мировой экономики», — говорит Ковригин.

По его мнению, есть способ пользоваться услугами банков дружественных стран, которые подключены к SWIFT. Для России такой страной может стать, например, Белоруссия.

Доцент экономического факультета РУДН Ирина Айдрус видит немало способов «замены» системе SWIFT. В то м числе экзотические.

«В 2012 году иранские банки были отключены от системы SWIFT. В результате иранские экспортеры и импортеры были вынуждены искать обходные пути для международных расчетов. Одним из них стал бартер, когда иранская нефть обменивалась на поставки зарубежных товаров», — говорит эксперт.

В России торговые партнеры работают через иранский МирБизнесБанк, имеющий несколько филиалов. Также российские импортеры и экспортеры прибегают к платежным услугам иранских компаний, работающих на российском рынке.

Еще одна схема, заслуживающая внимания, отмечает эксперт РУДН Айдрус, это запущенный механизм INSTEX, первый платеж в рамках которого был осуществлён в 2020 году. INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) представляет собой инструмент поддержки торговли между Ираном и странами ЕС и Великобританией, позволяющий легально торговать с Ираном в обход традиционных платежных систем.

«Все обходные системы значительно увеличивают затраты на трансграничные переводы, в том числе и временные. Банки используют невыгодный внутренний валютный курс. В случае с Ираном ситуация усугубляется разницей в официальном и реальном валютными курсами», — уточняет Айдрус.

Все равно труба придет

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Игорь Юшков. Что касается «Северного потока-2», то эксперты еще более скептично оценивают шансы Европарламента помешать достройке этого проекта. «Европарламент принимал уже много таких резолюций в прошлые годы. В 2018-м, например. Это не означает, что будут введены реальные запреты», — говорит эксперт Финансового университета , аналитик Фонда национальной энергобезопасности

По его словам, санкции, которые действительно остановят строительство «СП-2», могут ввести только главы стран-членов ЕС. Причем только единогласно. Если хотя бы одна страна будет против санкций, то решения не будет.