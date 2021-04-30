В Москве возникли проблемы с доставкой продуктов в магазины

Крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись с трудностями, которые связаны с планированием поставок в Москве перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая. Об этом «Коммерсанту» рассказал
источник среди производителей.
Новые правила предполагают введение фиксированных маршрутов, разделение пропусков на дневные и ночные.
Бизнес ранее уже предупреждал правительство России
и мэрию о рисках, связанными со срывами контрактов.
Ряд перевозчиков, закрывавших ранее огромную долю направлений, сегодня вообще не хотят выполнять заказы в связи с правилами, отметили в «Ленте».
Нарушение, зафиксированное камерой, предполагает штраф в размере 5 тысяч рублей, и перевозчики не готовы брать на себя такие риски, заявил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев
.
Также в «Ленте» заявили о росте тарифов на перевозки, что может быть обусловлено новыми условиями.
Кроме того, ряд крупных перевозчиков продуктов заявляют, что бывают и отказы в получении новых пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин
.
Решить проблему можно было бы введением моратория на штрафы за езду без новых пропусков на какое-то время, до устранения всех сложностей, считает собеседник издания.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что бизнес попросил отменить запрет на проезд фур по МКАД из-за возможного увеличения издержек и подорожания продуктов, лекарств и потребительских товаров.