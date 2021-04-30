В Москве возникли проблемы с доставкой продуктов в магазины

Крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись с трудностями, которые связаны с планированием поставок в Москве перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник среди производителей.

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Новые правила предполагают введение фиксированных маршрутов, разделение пропусков на дневные и ночные.

Бизнес ранее уже предупреждал правительство России и мэрию о рисках, связанными со срывами контрактов.

Ряд перевозчиков, закрывавших ранее огромную долю направлений, сегодня вообще не хотят выполнять заказы в связи с правилами, отметили в «Ленте».

Нарушение, зафиксированное камерой, предполагает штраф в размере 5 тысяч рублей, и перевозчики не готовы брать на себя такие риски, заявил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев

Также в «Ленте» заявили о росте тарифов на перевозки, что может быть обусловлено новыми условиями.

Кроме того, ряд крупных перевозчиков продуктов заявляют, что бывают и отказы в получении новых пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

Решить проблему можно было бы введением моратория на штрафы за езду без новых пропусков на какое-то время, до устранения всех сложностей, считает собеседник издания.