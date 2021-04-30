Выплаты по полисам от COVID превысили ₽2,48 млрд

За год пандемии страховые компании выплатили по полисам от коронавируса более 2,48 млрд рублей, пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается, средняя стоимость страховки колебалась от 3,3 тысячи до 8,4 тысячи рублей, а размер компенсации — от 2,4 тысячи до 43 тысяч рублей.

Суммарный объем выплат «РЕСО-Гарантии» медучреждениям за диагностирование и лечение заболевания застрахованных клиентов с начала эпидемии достиг около 2 млрд рублей, отметил заместитель генерального директора страховой компании Игорь Иванов

«АльфаСтрахование» выплатила гражданам по полисам свыше 438 млн рублей, «Согласие» - более 30 млн рублей. В «Югории» по 266 случаям суммарный объем компенсаций составил 13 млн рублей.

В « Сбербанк страховании» по полису «Сбереги себя» клиентам было направлено около 200 выплат на сумму 3,3 млн рублей.

Целесообразно было бы включить риск заражения коронавирусом в традиционные программы, поскольку человек должен быть защищен от комплекса самых опасных заболеваний, а не от одного из них, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин

Что касается доли отказов в выплатах, то в «АльфаСтраховании» и «Согласии» она не превысила 3%. В «Сбербанк страховании» было 80 отказов, заявили в пресс-службе организации.

Ряд страховщиков, выпускающих подобные полисы как легкий способ повысить число клиентов, столкнулись с существенными затратами, заявил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов

С увеличением доли вакцинированного населения востребованность таких полисов как самостоятельных продуктов будет сокращаться, заявил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Высока вероятность, что такое покрытие будет объединено со страхованием от несчастных случаев, отметил он.