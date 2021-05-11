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ЦБ проверит страховщиков такси

Лера Букина
25 минут назад
Банк России намерен проверить крупные страховые компании после жалоб таксистов на отказы заключать контракты по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
ЦБ проверит страховщиков такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ЦБ планирует разобраться в ситуации, с которой столкнулись таксопарки в ходе оформления полисов, — сайты страховщиков выдают сбои при вводе данных.
На проблему ранее указал депутат Госдумы Александр Старовойтов. Он же направил письма в ФАС и Генпрокуратуру. Антимонопольное ведомство, в свою очередь, направило запрос в Центробанк.
По закону необоснованный отказ страховщика от заключения договора ОСАГО грозит штрафом до 300 тысяч рублей для компаний и до 50 тысяч рублей для должностных лиц, указал представитель регулятора.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают, что проблем с оформлением полисов для коммерческих перевозок не наблюдается. В «РЕСО-Гарантии» также их не фиксируют.
В ходе изучения вопроса страхования такси ЦБ обнаружил повышенные расценки на те полисы ОСАГО, которые оформлены онлайн, заявил ранее замглавы службы Банка России по обеспечению доступности финансовых услуг Иван Козлов.
В DiDi поддержали инициативу регулятора. Благодаря вмешательству ЦБ ситуация на рынке улучшится, а безопасность пассажирских перевозок вырастет, заявила PR-директор сервиса в России Ирина Гущина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году ожидается рост тарифов на поездки в такси еще на 5–10% из-за увеличения стоимости топлива.
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