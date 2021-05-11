ЦБ проверит страховщиков такси

Банк России намерен проверить крупные страховые компании после жалоб таксистов на отказы заключать контракты по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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ЦБ планирует разобраться в ситуации, с которой столкнулись таксопарки в ходе оформления полисов, — сайты страховщиков выдают сбои при вводе данных.

По закону необоснованный отказ страховщика от заключения договора ОСАГО грозит штрафом до 300 тысяч рублей для компаний и до 50 тысяч рублей для должностных лиц, указал представитель регулятора.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают, что проблем с оформлением полисов для коммерческих перевозок не наблюдается. В «РЕСО-Гарантии» также их не фиксируют.

В ходе изучения вопроса страхования такси ЦБ обнаружил повышенные расценки на те полисы ОСАГО, которые оформлены онлайн, заявил ранее замглавы службы Банка России по обеспечению доступности финансовых услуг Иван Козлов

В DiDi поддержали инициативу регулятора. Благодаря вмешательству ЦБ ситуация на рынке улучшится, а безопасность пассажирских перевозок вырастет, заявила PR-директор сервиса в России Ирина Гущина