Банки поддержали идею ЦБ о блокировке счетов мошенников

Российские банки поддержали инициативу Банка России о заморозке украденных средств на счетах кибермошенников для упрощения денежного возврата пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты собственного опроса кредитных организаций.
Возврат украденных средств может быть осуществлен по судебному решению, что является длительным процессом, отметили в ЦБ.
«Банк России хочет, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», – подчеркнул регулятор.
В Райффайзенбанке заявили о поддержке инициативы Центробанка, назвав ее эффективным.
Помимо регуляторных мер, нужна масштабная работа для того, чтобы повысить финансовую грамотность населения, добавил зампред СовкомбанкаОлег Машталяр.
Если идея ЦБ будет реализована, банки будут нуждаться в дополнительных ресурсах на обработку обращений клиентов в связи с мошенническими операциями, подчеркнули в РНКБ. Но благодаря изменениям объем возврата средств клиентам, которые пострадали от действий мошенников, увеличится, считает директор департамента информбезопасности РосбанкаМихаил Иванов. Также это станет препятствием для вывода похищенных средств мошенниками, указал он.
Одобрил инициативу и директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. Однако, по его мнению, остается вопрос, как выработать корректные критерии идентификации мошенников.
В банке «Ренессанс Кредит» отметили риски ложных блокировок. Однако в Райффайзенбанке придерживаются мнения, что риски ошибочных блокировок минимальны благодаря взаимодействию банков через систему ФинЦЕРТ ЦБ.
Между тем банк «Зенит» усомнился в высокой эффективности предложения ЦБ. В организации отметили, что к моменту обращения жертв злоумышленники успевают вывести средства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники научились проникать в мобильный банк.