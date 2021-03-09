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Мошенники научились проникать в мобильный банк 

Лера Букина 1 час назад
Мошенники научились проникать в мобильный банк
Фото: depositphotos.com
В России зафиксирована новая схема мошенничества с проникновением злоумышленников в мобильные приложения банков. Мошенники находят уязвимости в программном обеспечении. Стоит отметить, что к подобным методам аферисты прибегают реже, чем к социальной инженерии, заявили РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности.
Это касается приложений или личных кабинетов на сайтах для использования интернет-банкинга, а также сервисов для перевода средств с карты на карту, поясняет ведущий специалист «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, уязвимости могут быть разные, однако самыми опасными являются те, которые связаны с недостаточной авторизацией или аутентификацией.
Данная уязвимость доводит до того, что мошенники могут легко узнать определенную информацию из личных кабинетов, добавляет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. Речь идет о сумме вкладов, тратах и паспортных данных.
Еще одна часто встречающаяся проблема касается возможности проведения атак на клиентов, говорит эксперт. Бабин отметил, что это может помочь мошеннику получить доступ в личный кабинет клиента банка и вывести деньги.
Основными причинами возникновения брешей в безопасности онлайн-сервисов являются как спешка, так и отсутствие профессионального и качественного аудита приложений и протоколов общения до ввода его в эксплуатацию, полагает замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств.
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Личный счет , Сергей Голованов , Сергей Никитин , Лаборатория Касперского , РИА Новости
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