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Проблема дефицита автоэлектроники решится к концу лета

Лера Букина
2 часа назад
Минпромторг РФ надеется, что проблему дефицита электроники для автомобилей удастся решить к концу лета. Об этом ТАСС рассказали в министерстве.
Проблема дефицита автоэлектроники решится к концу лета
Фото: ТАССТАСС
Для ускорения поставок комплектующих автопроизводителям в процессе стали участвовать торговые представительства России за рубежом.
В стране не наблюдается дефицита автомобилей, в том числе из-за проблем с компонентами, однако зафиксирован повышенный спрос на ряд моделей, заявили в ведомстве.
«При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», – рассказали в Минпромторге.
Как отмечается, сложности с поставками комплектующих наблюдаются во всем мире. Однако работа, проводимая российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственное участие органов исполнительной власти помогают быстро находить решения в условиях дефицита электронных компонентов.
Минпромторг постоянно контактирует с автопроизводителями и их поставщиками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дефицит новых машин в российских автосалонах идет на спад.
Компании,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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