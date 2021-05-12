Проблема дефицита автоэлектроники решится к концу лета

Минпромторг РФ надеется, что проблему дефицита электроники для автомобилей удастся решить к концу лета. Об этом ТАСС рассказали в министерстве.

Фото: ТАСС ТАСС

Для ускорения поставок комплектующих автопроизводителям в процессе стали участвовать торговые представительства России за рубежом.

В стране не наблюдается дефицита автомобилей, в том числе из-за проблем с компонентами, однако зафиксирован повышенный спрос на ряд моделей, заявили в ведомстве.

«При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», – рассказали в Минпромторге.

Как отмечается, сложности с поставками комплектующих наблюдаются во всем мире. Однако работа, проводимая российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственное участие органов исполнительной власти помогают быстро находить решения в условиях дефицита электронных компонентов.

Минпромторг постоянно контактирует с автопроизводителями и их поставщиками.