Альфа-банк начнет выдавать кредитные карты в супермаркетах

Альфа-банк ищет сотрудников, которые будут заниматься продажами кредитных продуктов на территории магазинов, пишет «Коммерсант».

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Согласно данным издания, среди партнеров есть сети, которые входят в X5 Retail Group . Так, в линейке Альфа-банка представлена кредитная карта «Пятерочка» с максимальным лимитом 500 тысяч рублей и карта «Перекресток», лимит которой составляет 700 тысяч рублей.

По темпам продаж кредитных продуктов через ретейлеров Альфа-банк уступает своим конкурентам, отметил источник издания. Как заявил другой собеседник издания, целью банка является наращивание продаж на уровне Тинькофф-банка

Лидером на рынке кредитных карт по итогам 2020 года стал Сбербанк (703,4 млрд рублей), на второй строчке рейтинга расположился Тинькофф-банк (227,3 млрд рублей), на третьей — Альфа-банк (182,7 млрд рублей).

В настоящее время весь банковский сектор, включая Альфа-банк, находится в таком положении, когда важно сохранять процентную маржу в связи с продолжительным снижением ключевой ставки, которое наблюдалось до марта, заявила аналитик S&P Ирина Велиева

По ее словам, розничные кредиты среди массовой аудитории являются более выгодными с точки зрения дохода, потому данный сегмент может быть интересен.

Также у банка есть широкая клиентская аудитория и накопленная релевантная статистика по розничным клиентам, благодаря чему можно сделать оценку рисков более качественно.

«Продажи кредитных карт через партнеров-ретейлеров могут помочь банку сэкономить на операционных издержках, связанных с выдачей кредитов», — отмечает эксперт.

Сегодня наблюдается обострение конкуренции среди банков, в этой связи искать новые точки и способы продаж банковских услуг целесообразно, считает руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.

В то же время под кредитованием в магазинах подразумевается охват более рискованной аудитории, что может стать драйвером роста просроченной задолженности, предупреждает Велиева.