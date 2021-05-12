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Альфа-банк начнет выдавать кредитные карты в супермаркетах

Лера Букина
37 минут назад
Альфа-банк ищет сотрудников, которые будут заниматься продажами кредитных продуктов на территории магазинов, пишет «Коммерсант».
Альфа-банк начнет выдавать кредитные карты в супермаркетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным издания, среди партнеров есть сети, которые входят в X5 Retail Group. Так, в линейке Альфа-банка представлена кредитная карта «Пятерочка» с максимальным лимитом 500 тысяч рублей и карта «Перекресток», лимит которой составляет 700 тысяч рублей.
По темпам продаж кредитных продуктов через ретейлеров Альфа-банк уступает своим конкурентам, отметил источник издания. Как заявил другой собеседник издания, целью банка является наращивание продаж на уровне Тинькофф-банка.
Лидером на рынке кредитных карт по итогам 2020 года стал Сбербанк (703,4 млрд рублей), на второй строчке рейтинга расположился Тинькофф-банк (227,3 млрд рублей), на третьей — Альфа-банк (182,7 млрд рублей).
В настоящее время весь банковский сектор, включая Альфа-банк, находится в таком положении, когда важно сохранять процентную маржу в связи с продолжительным снижением ключевой ставки, которое наблюдалось до марта, заявила аналитик S&P Ирина Велиева.
По ее словам, розничные кредиты среди массовой аудитории являются более выгодными с точки зрения дохода, потому данный сегмент может быть интересен.
Также у банка есть широкая клиентская аудитория и накопленная релевантная статистика по розничным клиентам, благодаря чему можно сделать оценку рисков более качественно.
«Продажи кредитных карт через партнеров-ретейлеров могут помочь банку сэкономить на операционных издержках, связанных с выдачей кредитов», — отмечает эксперт.
Сегодня наблюдается обострение конкуренции среди банков, в этой связи искать новые точки и способы продаж банковских услуг целесообразно, считает руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.
В то же время под кредитованием в магазинах подразумевается охват более рискованной аудитории, что может стать драйвером роста просроченной задолженности, предупреждает Велиева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки начали массово отказывать в выдаче кредитных карт гражданам.
Компании,Ирина Велиева,Тинькофф банк,X5 Retail Group,Альфа-банк,Сбербанк России,
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