Альфа-банк начнет выдавать кредитные карты в супермаркетах

Альфа-банк
ищет сотрудников, которые будут заниматься продажами кредитных продуктов на территории магазинов, пишет
«Коммерсант».
Согласно данным издания, среди партнеров есть сети, которые входят в X5 Retail Group
. Так, в линейке Альфа-банка представлена кредитная карта «Пятерочка» с максимальным лимитом 500 тысяч рублей и карта «Перекресток», лимит которой составляет 700 тысяч рублей.
По темпам продаж кредитных продуктов через ретейлеров Альфа-банк уступает своим конкурентам, отметил источник издания. Как заявил другой собеседник издания, целью банка является наращивание продаж на уровне Тинькофф-банка
.
Лидером на рынке кредитных карт по итогам 2020 года стал Сбербанк
(703,4 млрд рублей), на второй строчке рейтинга расположился Тинькофф-банк (227,3 млрд рублей), на третьей — Альфа-банк (182,7 млрд рублей).
В настоящее время весь банковский сектор, включая Альфа-банк, находится в таком положении, когда важно сохранять процентную маржу в связи с продолжительным снижением ключевой ставки, которое наблюдалось до марта, заявила аналитик S&P Ирина Велиева
.
По ее словам, розничные кредиты среди массовой аудитории являются более выгодными с точки зрения дохода, потому данный сегмент может быть интересен.
Также у банка есть широкая клиентская аудитория и накопленная релевантная статистика по розничным клиентам, благодаря чему можно сделать оценку рисков более качественно.
«Продажи кредитных карт через партнеров-ретейлеров могут помочь банку сэкономить на операционных издержках, связанных с выдачей кредитов», — отмечает эксперт.
Сегодня наблюдается обострение конкуренции среди банков, в этой связи искать новые точки и способы продаж банковских услуг целесообразно, считает руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.
В то же время под кредитованием в магазинах подразумевается охват более рискованной аудитории, что может стать драйвером роста просроченной задолженности, предупреждает Велиева.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что российские банки начали массово отказывать в выдаче кредитных карт гражданам.