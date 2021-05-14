Сигареты предложили продавать в газетных киосках

В прошлом году количество газетных киосков в России уменьшилось на 11%, что стало самым сильным падением за пять лет.

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Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП предложил отменить ограничения на продажу сопутствующих товаров в киосках печати. Об этом «Коммерсанту» сообщил вице-президент союза Александр Оськин.

Оськин ссылается на европейскую практику, которая предполагает продажу в киосках печати табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду. Он считает, что это поможет увеличить трафик.

Союз выступил с инициативой создать координационный совет при Минцифры, деятельность которого будет направлена на поддержку печатной индустрии. Издатели также предложили Минпромторгу предоставить их проекту поддержку в регионах.

Кроме того, предлагается изменить механизм аренды газетных киосков. В настоящее время они распределяются через аукционы, и максимальную стоимость дают продавцы шаурмы.

Оськин предлагает распределять киоски через конкурсы и заключать договоры на аренду не менее чем на пять лет, а также поднять нормативы по минимальному числу газетных киосков во всех регионах.