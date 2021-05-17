Работодатели вынуждены бороться за «синих воротничков»

В период пандемии самыми востребованными стали работники, которые заняты физическим трудом с почасовой оплатой, а именно грузчики, фасовщики и курьеры. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса «VK Работа».

Как отмечается, зарплаты линейного персонала увеличились на 25-35% в зависимости от специальности.

Пандемия скорректировала российский рынок труда. Спрос на курьеров, водителей, грузчиков и другие специальности увеличился так сильно, что работодателям пришлось бороться за «синих воротничков», а также улучшать условия труда.

В топ-10 востребованных профессий вошли кассир, водитель, грузчик, уборщик, администратор, менеджер, курьер, повар, продавец-консультант, продавец.

Аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter.ru также зафиксировали подобную динамику.

Как отмечается, суммарное число вакансий рабочих профессий за четыре месяца 2021 года достигло 225 000, что на 106% больше, чем в 2019 году. Что касается резюме соискателей, которые ищут работу в этих профессиях, то они продемонстрировали еще более существенный рост — на 154%, до 383 000 за аналогичный период.

Заработные платы грузчиков и комплектовщиков-фасовщиков существенно выросли - на 25% в сравнении с доковидным 2019 годом. В Москве средняя зарплата грузчика в 2021 году достигает 57 940 рублей, комплектовщика — 68 700 рублей. В Петербурге грузчику предлагают 41 970 рублей, комплектовщику — 51 960 рублей. Наиболее динамичный рост продемонстрировала зарплата курьеров — на 34% в Москве, до 65 120 рублей. В Петербурге курьер может рассчитывать на зарплату в 55 130 рублей.

Как отмечается, из-за резкого перехода граждан на онлайн-покупки в 2020 году массово появились вакансии, которые связаны с организацией доставки товаров.