Маск потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Илон Маск Глава Tesla и SpaceX лишился второй строчки в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

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Как отмечается, состояния Маска уменьшилось на $3,16 млрд до $160,6 млрд в связи с падением акций Tesla. На второе место перебралась семья французского миллиардера Бернара Арно , которому принадлежит LVMH, в том числе бренды Louis Vuitton и Sephora. Его состояние оценивается в $161,2 млрд.

Вместе с тем Forbes продолжает считать Маска вторым богатейшим человеком планеты после основателя Amazon Джеффа Безоса . Его капитал оценен в $151 млрд, а состояние Бернара Арно и его семьи — в $150 млрд.

С начала 2021 года Маск два раза обгонял Безоса и находился на первой строчке в рейтинге самых состоятельных людей мира. Но в связи с событиями последних двух недель его капитал значительно сократился.

9 мая Маск вел шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. В эфире он сделал признание в том, что страдает синдромом Аспергера, а также высмеял свои бизнес-планы и идеи. Кроме того, бизнесмен назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

После этого он объявил о приостановке приема биткоина в качестве платы за электрокары Tesla и о прекращении совершения операций со своими криптоактивами.

События привели к тому, что стоимость биткоина на криптобиржах начала резко падать. Заявления Маска привели к падению акций Tesla на 15%. Так, бизнесмен, которому принадлежит 21% в основанной им компании, менее чем за неделю лишился около $20 млрд.

Позднее Маск допустил, что Tesla избавится от имеющихся у нее криптоактивов, которые ранее оценивались в $1,5 млрд. После этого случилось новое обрушение цен на криптовалюту — впервые за три месяца стоимость биткоина стала ниже $45 тысяч.