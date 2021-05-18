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Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей

Лера Букина
1 час назад
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск лишился второй строчки в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.
Маск потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Фото: ReutersReuters
Как отмечается, состояния Маска уменьшилось на $3,16 млрд до $160,6 млрд в связи с падением акций Tesla. На второе место перебралась семья французского миллиардера Бернара Арно, которому принадлежит LVMH, в том числе бренды Louis Vuitton и Sephora. Его состояние оценивается в $161,2 млрд.
Вместе с тем Forbes продолжает считать Маска вторым богатейшим человеком планеты после основателя Amazon Джеффа Безоса. Его капитал оценен в $151 млрд, а состояние Бернара Арно и его семьи — в $150 млрд.
С начала 2021 года Маск два раза обгонял Безоса и находился на первой строчке в рейтинге самых состоятельных людей мира. Но в связи с событиями последних двух недель его капитал значительно сократился.
9 мая Маск вел шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. В эфире он сделал признание в том, что страдает синдромом Аспергера, а также высмеял свои бизнес-планы и идеи. Кроме того, бизнесмен назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.
После этого он объявил о приостановке приема биткоина в качестве платы за электрокары Tesla и о прекращении совершения операций со своими криптоактивами.
События привели к тому, что стоимость биткоина на криптобиржах начала резко падать. Заявления Маска привели к падению акций Tesla на 15%. Так, бизнесмен, которому принадлежит 21% в основанной им компании, менее чем за неделю лишился около $20 млрд.
Позднее Маск допустил, что Tesla избавится от имеющихся у нее криптоактивов, которые ранее оценивались в $1,5 млрд. После этого случилось новое обрушение цен на криптовалюту — впервые за три месяца стоимость биткоина стала ниже $45 тысяч.
Ранее «Рамблер» сообщал, что авария с участием Tesla лишила Маска 5 млрд долларов.
Компании,Илон Маск,Бернар Арно,Джефф Безос,Amazon,Louis Vuitton,SpaceX,телеканал NBC,Bloomberg,Forbes,
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