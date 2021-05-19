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Billa решила свернуть бизнес в России

Лера Букина
2 часа назад
«Лента» заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH за 215 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Billa решила свернуть бизнес в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В итоге «Лента» станет второй сетью супермаркетов в Москве и Подмосковье с долей 3% рынка. Под вывеской Billa в России действует 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч кв. м, большинство из которых располагаются в Москве и Московской области. Компания также управляет распределительным центром в подмосковном Быково.
Благодаря сделке экспансия «Ленты» существенно ускорится в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, которые имеют удобное расположение и высокую плотность продаж.
В «Ленте» сообщили, что в планах сети – интегрирование приобретенных супермаркетов, логистической инфраструктуры и сотрудников российской Billa в свою сеть.
После того как магазины переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое действие.
Как отмечается, сделку планируют закрыть летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Лента» попросила поставщиков не повышать цены на продукты.
Компании,Дикси,"Магнит",ФАС,
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