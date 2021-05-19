Billa решила свернуть бизнес в России

В итоге «Лента» станет второй сетью супермаркетов в Москве и Подмосковье с долей 3% рынка. Под вывеской Billa в России действует 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч кв. м, большинство из которых располагаются в Москве и Московской области. Компания также управляет распределительным центром в подмосковном Быково.