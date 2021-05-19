Billa решила свернуть бизнес в России

«Лента» заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH за 215 млн. Об этом говорится
в сообщении компании.
В итоге «Лента» станет второй сетью супермаркетов в Москве и Подмосковье с долей 3% рынка. Под вывеской Billa в России действует 161 супермаркет общей торговой площадью 138 тысяч кв. м, большинство из которых располагаются в Москве и Московской области. Компания также управляет распределительным центром в подмосковном Быково.
Благодаря сделке экспансия «Ленты» существенно ускорится в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, которые имеют удобное расположение и высокую плотность продаж.
В «Ленте» сообщили, что в планах сети – интегрирование приобретенных супермаркетов, логистической инфраструктуры и сотрудников российской Billa в свою сеть.
После того как магазины переведут под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое действие.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что «Лента» попросила поставщиков не повышать цены на продукты.